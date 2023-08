Neuer Auslieferungsrekord beim Airbus A380

Airbus konnte in diesem Jahr 26 A380 ausliefern, im nächsten Jahr sollen es noch mehr werden.

Im Dezember konnte Europas Flugzeugproduzent vier Airbus A380 Superjumbos ausliefern, das ist ein neuer Rekord. Am 2. Dezember ging eine Maschine an Emirates, am 15. Dezember ging ein weiterer A380 an Qantas, am 16. Dezember konnte Emirates ihren 20sten A380 in Hamburg abholen und am 17. Dezember wurde der zweite Superjumbo an China Southern übergeben. Bei dieser Auslieferung handelte es sich um den 26sten Airbus A380 in diesem Jahr. Airbus Produktionsleiter Fabrice Bregier hat im Dezember in London an einer Investorenkonferenz bekannt gegeben, dass Airbus im nächsten Jahr mindestens 30 Airbus A380 ausliefern möchte. Im nächsten Jahr werden mit Malaysian Airlines und Thai Airways zwei weitere A380 Betreiber dazu kommen.