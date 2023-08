Thai A380 zum Erstflug abgehoben

Am 5. März 2012 ist der erste Airbus A380 von Thai Airways International in Toulouse zu seinem Jungfernflug abgehoben und nach Finkenwerder überfolgen worden.

Der erste Flug führte den Superjumbo mit der Baunummer MSN078 vom Endfertigungsstandort Toulouse ins Werk nach Hamburg. Im Airbus Werk Hamburg Finkenwerder wird der A380 von Thai mit der Kabineneinrichtung ausgerüstet und anschliessend erhält er hier die Endlackierung. Thai wird die neunte A380 Betreiberin und kann ihren ersten Superjumbo voraussichtlich im Oktober 2012 übernehmen. Thailands Flag Carrier hat bei dem europäischen Flugzeugproduzenten insgesamt sechs A380 gekauft, welche bis Ende 2013 ausgeliefert werden. Thai wird ihre A380 für 507 Passagiere auslegen, 435 werden in der Economy Klasse, 60 in der Business Klasse und 12 in der Ersten Klasse Platz finden.