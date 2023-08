Airbus A380 tiefer Überflug in Friedrichshafen

Am 27. August 2011 wird ein Airbus A380 Superjumbo dem Dornier Museum auf dem Flughafen Friedrichshafen einen Besuch abstatten, der Superjumbo von Airbus wird an diesem Tag mit einem tiefen Überflug das Dornier Museum und im Speziellen den Do X beehren.

Am Samstag, den 27. August 2011, wird AIRBUS gegen 15.00 Uhr sein Paradepferd A380 von Toulouse an den Bodensee schicken. Das technologische Highlight des internationalen Luftverkehrs und der europäischen Luftfahrtindustrie, dreht seine Runden über dem Museum und dem Flughafen Friedrichshafen und zeigt sich in geringer Höhe den Zuschauern. „Die Do X und der A380 sind beide das Ergebnis von unternehmerischem Mut, Pioniergeist und technologischer Vision“, schwärmt Museumsdirektor Berthold Porath, für den sich mit dem Überflug des A380 ein Traum erfüllt, den er bereits bei seinem Amtsantritt im letzten Jahr ausgesprochen hatte. Vorfahre des größten Luftfahrzeugs aller Zeiten, des A380, ist die von Claude Dornier gebaute Do X, die vor 80 Jahren als erstes Großraumflugzeug vom Bodensee über den Atlantik nach New York flog. Konstruiert in Friedrichshafen-Manzell und gebaut in Altenrhein, sollte das Riesenflugschiff mit drei Decks eine neue Epoche im internationalen Luftverkehr einleiten. Bereits der einstündige Rekordflug ein Jahr zuvor über den Bodensee mit 169 Menschen an Bord wurde von der Fachwelt mit Begeisterung aufgenommen. Der Transatlantikflug, der am 27. August 1931 mit einer Wasserung auf dem Hudson River in New York seinen Höhepunkt fand, jährt sich pünktlich zu den Do-DAYS im Dornier Museum zum 80. Mal. Neben zahlreichen kleineren historischen Gastflugzeugen wird der Überflug des A380 am Samstagnachmittag um 15.00 Uhr ein weiteres Highlight während dieser Veranstaltung darstellen.

Das Dornier Museum am Flughafen in Friedrichshafen dokumentiert in der Sonderausstellung „Aufbruch in die neue Welt – die Do X und der Transatlantikverkehr“ sehr eindrücklich die Geschichte des ersten „Jumbos“ Do X und die Verbindung zum AIRBUS A380, dem heute größten Flugzeug der Welt. „Die DNA der Do X steckt in gewisser Weise im A380“, so Cornelius Dornier, Sprecher der Dornier Stiftung für Luft- und Raumfahrt und Enkel von Claude Dornier, bei der Eröffnung der Sonderausstellung.