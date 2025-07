Airbus A321neo XLR für AEGEAN

AEGEAN Airbus A321neo (Foto: Airbus)

AEGEAN hat laut eigenen Angaben zwei Airbus A321neo vom Typ Extra Long Range (XLR) bestellt, mit diesen Langstreckenjets will die Airline nach Indien fliegen.

AEGEAN gibt die Anschaffung von zwei neuen Airbus A321neo XLR (Extra Long Range) Flugzeugen mit einer noch größeren Reichweite von bis zu 10,5 Stunden bekannt und beschleunigt damit die Aufnahme seiner Flüge nach Indien im März 2026. Damit beläuft sich die Bestellung des Airbus A320/A321 neo auf 60 Flugzeuge, von denen 36 bereits ausgeliefert wurden.

Die Fähigkeiten und Komfortmerkmale der A321neo XLR Flugzeuge erweitern AEGEANs Möglichkeiten für neue zusätzliche Verbindungen (+ 2,5 Stunden mehr als die A321neo LR, + 4,5 Stunden mehr als die A321neo) und bieten gleichzeitig ein neues Maß an Komfort und Serviceleistungen mit einer individuellen Konfiguration von insgesamt nur 138 Sitzen, davon 24 Business Class Suiten mit komplett flachen Betten, mehr Privatsphäre und direktem Zugang zum Gang.

Die zwei A321neo XLR-Flugzeuge, deren Auslieferung für Dezember 2025 bzw. Januar 2026 erwartet wird, erweitern die Flottengröße und die Kapazitäten der Spezialflotte von AEGEAN erheblich, auch unter Berücksichtigung der bereits im April 2024 angekündigten Bestellung von vier A321neo LR (deren Auslieferung für 2027 und 2028 geplant ist). Diese Flotteninvestition ermöglicht ein höheres Komfortniveau und ein differenziertes Reiseerlebnis zu Zielen außerhalb der EU mit einer Flugzeit von mehr als vier Stunden. Auch Passagiere der Economy Class können sich in allen sechs (6) A321neo LR- und XLR-Flugzeugen auf ein hohes Maß an Komfort freuen, da alle Sitze deutlich mehr persönlichen Freiraum, ein Bordunterhaltungssystem mit 4K-Bildschirmen, Satelliten-WLAN, USB- und Geräteladeanschlüsse sowie extragroße, speziell für Langstreckenflüge konzipierte Ablagefächer bieten.

Nach der Auslieferung der neuen A321neo XLR plant AEGEAN die Aufnahme von fünf wöchentlichen Flügen nach Neu-Delhi (März 2026) und kurz darauf von drei wöchentlichen Flügen nach Mumbai (Mai 2026), dem zweiten Ziel des indischen Streckennetzes der Fluggesellschaft. Der genaue Flugplan wird Ende September mit dem Start des Ticketverkaufs bekannt gegeben. Mit der Auslieferung der A321neo LR in den Jahren 2027 und 2028 wird auch die Aufnahme weiterer neuer Strecken zu Zielen wie Bangalore in Indien, den Seychellen, den Malediven, Nairobi, Almaty und Lagos in Betracht gezogen.

Diese Investition stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein für AEGEAN dar. Sie erweitert die Reisemöglichkeiten für Passagiere und verbessert das Reiseerlebnis. Gleichzeitig stärkt sie die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Fluggesellschaft und des Landes sowie Griechenlands Position als Knotenpunkt für internationale Langstreckenflüge.