CSeries Zertifizierung im Endspurt

CSeries CS100 Swiss (Foto: Bombardier)

Laut Bombardier ist das Zulassungsprogramm für die neuen CSeries Jet zu neunzig Prozent abgeschlossen.

Den erfreulichen Programmfortschritt hat der kanadische Flugzeugbauer am 14. Oktober 2015 bekanntgegeben. Im Fokus steht momentan die Streckenerprobung, welche die Zuverlässigkeit der Maschine im Liniendienst aufzeigen soll. Für diese Root-Proofing Flüge hat Bombardier fünfzehn Flughäfen in Kanada und zwanzig in den Vereinigten Staaten ausgewählt. Bombardier ist weiterhin zuversichtlich die Zulassung für den neuen CSeries Jet noch in diesem Jahr erreichen zu können. Die ersten Flugzeuge sollen dann in der ersten Jahreshälfte 2016 an Swiss ausgeliefert werden.

Video : CSeries Water Ingestion Tests