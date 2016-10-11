C Series CS300 in Europa zugelassen

Bombardier CSeries CS300 (Foto: Bombardier)

Bombardier hat am 7. Oktober 2016 die europäische EASA Musterberechtigung für ihren CS300 bekanntgegeben.

Die CS300 hat die kanadische Musterberechtigung bereits im Juli 2016 erhalten, jetzt haben die Europäer nachgezogen und dem zweiten Muster aus der C Series die Zulassung erteilt. Mit dieser Voraussetzung kann Bombardier nun die Auslieferung der CS300 an den Erstkunden Air Baltic vorbereiten, die Maschine soll noch im vierten Quartal an die baltische Fluggesellschaft ausgeliefert werden.