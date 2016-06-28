Air Canada finalisiert CSeries Auftrag

Bombardier CSeries CS300 (Foto: Bombardier)

Bombardier hat heute die Finalisierung des CSeries Auftrages durch Air Canada bekanntgegeben, der Flugzeughersteller konnte einen Festauftrag über 45 CS300 Verkehrsflugzeuge ins Trockene bringen.

Air Canada hat bei dem kanadischen Flugzeugbauer Bombardier 45 CS300 fest in Auftrag gegeben und in diesen Kauf zusätzlich 30 Optionen auf den gleichen Typ gezeichnet. Die Optionen könnten auch flexibel in Kaufverträge für die kleinere CS100 gewandelt werden. Laut Bombardier entspricht der Festauftrag einem Wert von 3,8 Milliarden US Dollar.

Mit diesem Auftrag von Air Canada konnte Bombardier einen Vorzeigekunden an Land ziehen, das CSeries Programm harzte bislang auf der Verkaufsseite.