CSeries CS100 ist zugelassen

CSeries CS100 Swiss (Foto: Bombardier)

Am 18. Dezember 2015 hat Bombardier die Zulassung ihres CS100 Verkehrsflugzeuges bekanntgegeben.

Die kanadische Luftfahrtbehörde hat dem CS100 die Musterberechtigung erteilt, diese ebnet nun die Auslieferungen der ersten Kundenflugzeuge. Der erste CS100 soll im zweiten Quartal 2016 an die Lufthansa Tochter Swiss ausgeliefert werden. Das Flugtestprogramm umfasste mehr als 3.000. Flugstunden. Bombardier erwartet die Zulassung des grösseren CS300 in den nächsten sechs Monaten.

Die Flugzeuge im CSeries Flugtestprogramm

FTV1 wird für das ermitteln der Fluglimitationen bis hin zu den kritischen Flattertests herbeigezogen.

FTV2 soll für das Austesten der Avionik, der Fly-by-Wire Flugsteuerung und der Navigationsgeräte verwendet werden.

FTV3 wird die Flugleistungsdaten erfliegen und verifizieren.

FTV4 wird FTV2 in seiner Arbeit bei der Systemerprobung unterstützen.

FTV5 wird die Kabinentests und ETOPS Flüge absolvieren. Die ersten Maschinen sollen auf ETOPS 120 zugelassen werden, nach weiteren sechs Monaten strebt Bombardier für ihre CSeries ein ETOPS Zulassung für 180 Minuten an.

Der erste Jet aus der Endfertigung war die CAS Statikzelle (Complete Aircraft Static), eine weitere Maschine wird als Bruchzelle verwendet.

FTV7 und FTV8 sind die größeren CS300 Jets, welche im Februar mit dem Jungfernflug von FTV7 die Flugerprobung aufgenommen haben.