Air Baltic wird beim CS300 Erstbetreiber

Bombardier CSeries CS300 (Foto: Bombardier)

Der lettischen Fluggesellschaft Air Baltic kommt die Ehre zu, als Erstbetreiber für die leicht gestreckten CSeries CS300 fungieren zu dürfen.

Dies teilte Bombardier zusammen mit Air Baltic an der Dubai Air Show mit. Air Baltic wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2016 ihren ersten CS300 Verkehrsjet übernehmen können. Die Fluggesellschaft aus Riga hat insgesamt dreizehn CS300 in Auftrag gegeben, zudem hält die Airline Optionen für sieben weitere Flugzeuge dieses Typs.