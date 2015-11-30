CS100 schliesst erste Streckentests ab

CSeries Route Proofing (Foto: Bombardier)

Am 25. November 2015 hat Bombardier den Abschluss der ersten Serie ihrer Zuverlässigkeitstests mit dem CS100 bekanntgegeben.

Die Route Proving Flüge unter Airline nahen Bedingungen haben am 7. November begonnen und konnten am 25. November erfolgreich abgeschlossen werden. Während diesen Flügen legte der CS100 in rund 150 Flugstunden mehr als 50.000 Nautische Meilen (92.600 km) zurück. Auf diesen siebzig Sektoren wurden dreissig Flughäfen in Kanada und den Vereinigten Staaten angesteuert. Laut Bombardier erreichte der CS100 dabei eine Ausfallsicherheit von 100 Prozent, das Flugzeug hatte während diesen Flügen also nie mit einem technischen Problem zu kämpfen. Bombardier erwartet die Zulassung des CS100 Ende Jahr und die Einführung bei Swiss soll in der ersten Jahreshälfte 2016 erfolgen.