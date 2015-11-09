Flugtestprogramm CS100 fast abgeschlossen

CSeries CS100 Swiss (Foto: Bombardier)

Bombardier hat am 8. November 2015 bekanntgegeben, dass das Flugtestprogramm ihres CS100 Verkehrsflugzeuges nahezu abgeschlossen sei.

Bombardier hat gestern an der Dubai Airshow über den Fortschritt bei der CSeries informiert, laut dem kanadischen Hersteller ist das Flugtestprogramm beim CS100 fast zu 100 Prozent abgeschlossen. Alle wichtigen Tests sind erfolgreich verlaufen und die Funktionalitäts- und Zuverlässigkeitstests hätten am Samstag begonnen. Damit steht nun die Streckenerprobung, welche die Zuverlässigkeit der Maschine im Liniendienst aufzeigen soll, im Fokus. Für diese Root-Proofing Flüge hat Bombardier fünfzehn Flughäfen in Kanada und zwanzig in den Vereinigten Staaten ausgewählt. Bombardier ist weiterhin zuversichtlich, die Zulassung für den neuen CSeries Jet noch in diesem Jahr erreichen zu können. Die ersten Flugzeuge sollen dann in der ersten Jahreshälfte 2016 an Swiss ausgeliefert werden.

Video : CSeries Water Ingestion Tests