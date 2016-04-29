Delta Airlines setzt auf CSeries

CSeries Delta Airlines (Foto: Bombardier)

Delta Airlines hat bei Bombardier einen Kaufvertrag für 75 CSeries Verkehrsflugzeuge unterzeichnet, in die Verträge wurden auch Optionen für weitere 50 Maschinen eingehandelt.

Mit diesem Großauftrag schafft Bombardier mit dem neuen Verkehrsflugzeug den Marktdurchbruch. Die weltweit zweitgrößte Fluggesellschaft Delta Airlines hat bei dem kanadischen Flugzeugbauer am 28. April 2016 insgesamt 75 CS100 Verkehrsflugzeuge fest bestellt. In den Auftrag wurden auch 50 Optionen auf diesen Typ eingehandelt. Bombardier beziffert den Marktwert der 75 CS100 Flugzeuge auf 5,6 Milliarden US Dollar. Mit diesem Auftrag wird Delta Airlines zum größten Einzelkunde bei der CSeries.

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