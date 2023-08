Airbus A320 Rate erreicht 38 Maschinen

Bei der Produktionssteigerung bei der Airbus A320 Familie konnte kürzlich der Meilenstein von monatlich 38 Flugzeugen erreicht werden.

Die Nachfrage und der Bestellüberhang in der Single Aisle Familie bei Airbus liegt nach wie vor hoch, daher hat sich der europäische Flugzeughersteller entschieden, die Produktionsrate kontinuierlich auf 42 Maschinen im Monat hochzufahren, diese Rate soll Ende 2012 erreicht werden. Der Ausstoss von 40 Maschinen soll planerisch bereits im ersten Quartal 2012 sein. Falls die Nachfrage für die A320 Familie weiterhin anhält, könnte der monatliche Ausstoss sogar auf 44 Einheiten gesteigert werden, hier stellt sich jedoch die Frage, ob diese Steigerung die Zulieferer mitmachen werden. In Hamburg verlassen momentan 20,5, in Toulouse 14,5 und in China 3 Maschinen aus der A320 Familie die Endmontage.