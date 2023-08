Air India erhält Darlehen von US$ 1 Mia

Die staatlich geführte National Aviation Company of India (Nacil), welche Air India betreibt, will ein Darlehen von rund US$ 1 Milliarden von JPMorgan erwerben.

Das Geld soll für die Expansion der Flotte eingesetzt werden, berichtete die Mint Zeitung gestern. Der Kredit ist für elf Jahre angelegt und von der amerikanischen Export-Import Bank JPMorgen gesichert. Nacil hatte eine Ausschreibung gemacht, um US$ 1,06 Milliarden für den Kauf von zehn Boeing Flugzeuge zu erhalten. Das Angebot von JPMorgen ermöglicht es der indischen Firma, dank tiefer Zinsen bis zu einer Million US Dollar im Monat zu sparen. Air India hatte seit dem im März ausgewiesenen Jahresverlust von US$ 875 Millionen zu kämpfen und ersuchte die Regierung bereits um ein Rettungspacket. CEO der JPMorgan Indien, Kalpana Morparia, verweigerte jeden Kommentar zum Thema.

