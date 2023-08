American bestellt weitere Boeing 777

American Airlines gab am Dienstag, dem 1. März 2011, die Bestellung einer weiteren Boeing 777-300ER bekannt.

Mit dieser Bestellung ergänzt American den Auftrag vom Januar über zwei Boeing 777-300ER. Die neu gekaufte Boeing 777-300ER wird 2013 an American ausgeliefert werden. Boeing vergleicht die 777 in der Wirtschaftlichkeit häufig mit dem viermotorigen Airbus A340, der gegen die zweimotorige 777-300ER in direkter Konkurrenz steht. Nach Boeings Berechnungen ist die 777-300ER rund 19 Prozent leichter als der A340 und im Betrieb sollen die Kosten pro Sitzplatz 20 Prozent tiefer liegen. Die Boeing 777-300ER kann in einer typischen Drei-Klassen-Bestuhlung bis zu 365 Passagiere über eine Strecke von 7.930 Nautische Meilen (14.685 Kilometer) transportieren.