Holland stellt erste F-35 Staffel auf

Das holländische Verteidigungsministerium gab am 5. November 2014 die Bildung ihrer ersten F-35 Staffel bekannt.

Die 323 Squadron flog bislang auf der F-16 und darf nun als erster Verband auf die F-35A Lightning II umsteigen. Die Staffel bleibt während den nächsten Jahren auf der Eglin Air Force Base in Florida stationiert und dient als Test- und Ausbildungsstaffel. Die ersten F-35 sollen ab dem Jahr 2019 in Holland stationiert werden. Holland will mindestens 37 F-35A beschaffen, ursprünglich war der Kauf von 85 Stück geplant. Die königlich niederländischen Luftstreitkräfte verfügen derzeit über zwei F-35A, die beide auf der Eglin AFB stationiert sind.