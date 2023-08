Pakistan Airlines bestellt Boeing 777

Boeing und Pakistan International Airlines haben am 20. Februar 2012 die Finalisierung der Bestellung von fünf Boeing 777-300ER bekannt gegeben.

In der Vertragsunterzeichnung wurden auch Vorkaufsrechte auf fünf weitere Boeing Triple Seven vereinbart. Der Auftragswert nach Listenpreisen wurde durch Boeing mit 1,5 Milliarden US Dollar beziffert. Pakistan International Airlines will mit den zusätzlichen Boeing 777-300ER ihr internationales Langstreckennetz weiter ausbauen. PIA betreibt bereits vie Boeing 777-200ER, zwei Boeing 777-200LR und drei Boeing 777-300ER.