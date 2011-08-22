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Thai schliesst Boeing 777 Bestellung ab

22.08.2011 BGRO
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Thai Airways International hat bei Boeing einen Kaufauftrag über sechs Boeing 777-300ER finalisiert.

Die Kaufabsichtserklärung wurde im Juni 2011 an der Paris Air Show öffentlich gemacht. Der Kaufvertrag umfasst sechs Boeing 777-300ER zu einem Listenpreis von 1,7 Milliarden US Dollar. Bei der Boeing 777-300ER handelt es sich um das grösste Verkehrsflugzeug mit zwei Triebwerken. Die Boeing 777 hat eine maximale Startmasse von 352 Tonnen und kann bis zu 550 Passagiere aufnehmen.
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