Thai schliesst Boeing 777 Bestellung ab

Thai Airways International hat bei Boeing einen Kaufauftrag über sechs Boeing 777-300ER finalisiert.

Die Kaufabsichtserklärung wurde im Juni 2011 an der Paris Air Show öffentlich gemacht. Der Kaufvertrag umfasst sechs Boeing 777-300ER zu einem Listenpreis von 1,7 Milliarden US Dollar. Bei der Boeing 777-300ER handelt es sich um das grösste Verkehrsflugzeug mit zwei Triebwerken. Die Boeing 777 hat eine maximale Startmasse von 352 Tonnen und kann bis zu 550 Passagiere aufnehmen.