Qatar Airways bestellt Boeing 777

Der Flag Carrier von Katar hat an der Paris Air Show 2011 bereits eine grössere Bestellung aufgegeben, Qatar Airways kauft sechs weitere Boeing 777-300ER.

Boeing hat aus dem Emirat Katar einen Auftrag für sechs Langstreckenmaschinen vom Typ Boeing 777-300ER erhalten. Die sechs zweimotorigen Jets entsprechen einem Marktwert von 1,7 Milliarden US-Dollar. Die Boeing 777-300ER kann über eine Entfernung von 7.930 Nautischen Meilen (14.685 km) bis zu 337 Fluggäste transportieren. Qatar betreibt bereits fünfzehn Boeing 777-300ER, acht Boeing 777-200LR und zwei Boeing 777 Vollfrachter.