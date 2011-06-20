Qatar Airways bestellt Boeing 777
20.06.2011 BGRO
Der Flag Carrier von Katar hat an der Paris Air Show 2011 bereits eine grössere Bestellung aufgegeben, Qatar Airways kauft sechs weitere Boeing 777-300ER.
Boeing hat aus dem Emirat Katar einen Auftrag für sechs Langstreckenmaschinen vom Typ Boeing 777-300ER erhalten. Die sechs zweimotorigen Jets entsprechen einem Marktwert von 1,7 Milliarden US-Dollar. Die Boeing 777-300ER kann über eine Entfernung von 7.930 Nautischen Meilen (14.685 km) bis zu 337 Fluggäste transportieren. Qatar betreibt bereits fünfzehn Boeing 777-300ER, acht Boeing 777-200LR und zwei Boeing 777 Vollfrachter.