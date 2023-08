Cathay kauft Boeing 777 Frachter

Cathay Pacific hat am 10. Juli 2011 den Kauf von acht Boeing 777-200F Vollfrachtern und vier Boeing 777-300ER bekannt gegeben.

