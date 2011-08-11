Cathay kauft Boeing 777 Frachter
11.08.2011 BGRO
Cathay Pacific hat am 10. Juli 2011 den Kauf von acht Boeing 777-200F Vollfrachtern und vier Boeing 777-300ER bekannt gegeben.
Cathay hat am 10. Juli 2011 den Kauf von acht Boeing 777-200F Vollfrachtern und vier Boeing 777-300ER bekannt gegeben.
Die zwölf Grossraumverkehrsflugzeuge entsprechen nach Listenpreisen einem Marktwert von 3,28 Milliarden US Dollar. Die Boeing 777 werden mit dem General Electric GE90 ausgerüstet, dem stärksten Triebwerk für Zivilflugzeuge. Cathay wird die neu in Auftrag gegebenen Boeing 777 Jets zwischen 2013 und 2016 übernehmen können. Mit den Boeing 777 will Cathay bis 2020 die Boeing 747-400 und Airbus A340 ersetzen. Momentan betreibt der Flag Carrier aus Hongkong noch 21 Boeing 747-400 und dreizehn Airbus A340-300.