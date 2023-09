Dortmund erwartet Herbstferienwelle

Airport Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Der Flughafen Dortmund freut sich nach dem hohen Reiseaufkommen während den Sommerferien auf die Ferienwelle im Herbst.

Der Dortmunder Flughafen bereitet sich auf die nächste Reisewelle vor. Beginnend mit dem 29. September finden bis zum 15. Oktober die nordrhein-westfälischen Herbstferien statt. Anknüpfend an einen erfolgreichen Sommer rechnet der Airport in den kommenden zwei Wochen mit einem Passagieraufkommen von knapp 110.000 Reisenden.

Parallel zum Herbstbeginn schwinden auch allmählich die sommerlichen Temperaturen. Für Urlauber, die noch letzte warme Sommertage genießen möchten, bieten sich Reiseziele wie Antalya, Catania oder Heraklion an. In diesen südlichen Regionen kann man selbst im Oktober noch angenehme Spätsommertemperaturen von bis zu 25°C erleben.

Mit Tailwind Airlines gewinnt der Airport vorübergehend eine weitere Fluggesellschaft, die aus Dortmund entgegen türkischer Riviera steuert. Neben den bereits bestehenden Flügen von SunExpress plant die Charterfluggesellschaft bis zu 23 zusätzliche Abflüge Richtung Antalya.

Für Kurz- oder Städtetrips finden sich vom Dortmunder Flughafen etwaige Destinationen, die sich ideal für herbstliche Entdeckungsreisen eignen. Neben Klassikern wie London und Porto sind auch die Ziele im Osten Europas äußerst reizvoll. Reisen nach Krakau, Ohrid oder Olsztyn-Mazury versprechen ein vielfältiges Erlebnisangebot und ermöglichen herbstliche Bootsfahrten auf der Weichsel, dem Ohrid-See oder der Masurischen Seenplatte.

Eine weitere Neuerung etabliert am Flughafen die Lufthansa-Tochter Eurowings. Zeitgleich zum Ferienbeginn führt die Airline bis zum Ende des Sommerflugplans in Dortmund den Late Night Check-In ein. Passagiere von Eurowings, deren Abflug bis 12:00 Uhr mittags geplant ist, haben nun die Möglichkeit, täglich von 18:00 – 20:00 Uhr ihr Gepäck für den Folgetag aufzugeben. Derzeit ist Eurowings die einzige Airline, die diesen Service in Dortmund anbietet.

Der Dortmund Airport wünscht eine erholsame Ferienzeit!