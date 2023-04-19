Von Dortmund nach Brasov

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Der Flughafen Dortmund freut sich über ein weiteres Reiseziel in Rumänien, ab September fliegt Wizz Air von Dortmund neu nach Brasov.

Wichtige Neuigkeiten für Städtereisende und Outdoor-Fans: Im Herbst steht ihnen ein weiteres Reiseziel ab Dortmund zur Auswahl. Wizz Air nimmt ab dem 02. September Kurs auf Brasov in Rumänien. Zwei Mal pro Woche können Fluggäste dann vom Dortmund Airport aus zur größten Stadt Siebenbürgens fliegen.

„Wir freuen uns, unseren Fluggästen dieses vielfältige Reiseziel anbieten zu können“, so Flughafen-Chef Ludger van Bebber. „Brasov ist die achte Destination in Rumänien, die Wizz Air ab Dortmund anbietet“, sagt van Bebber weiter.

Das von den Karpaten umgebene Brasov (deutsch Kronstadt) liegt im Herzen Rumäniens. Reisende erwartet an diesem Flugziel ein gut erhaltenes, mittelalterliches Stadtbild. Insbesondere die historische Altstadt mit ihrem Markplatz und den farbenfrohen Barockgebäuden verleihen der Stadt ihren Charme. Darüber hinaus ist Brasov der ideale Ausgangspunkt für die Ski- und Wandergebiete in der Umgebung.