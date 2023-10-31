Wizz Air verbindet Dortmund mit Craiova

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Dortmund, 30. Oktober 2023. Mit dem heutigen Erstflug wurde das Destinationsangebot der ungarischen Fluggesellschaft Wizz Air um eine weitere Strecke ergänzt.

Ab sofort können Reisende aus Dortmund in knapp zweieinhalb Stunden Flugzeit die Universitätsstadt Craiova im Südwesten Rumäniens erreichen. Das neunte rumänische Ziel ist von nun an zweimal wöchentlich, je montags und freitags, im Winterflugplan des Dortmunder Flughafens verankert.

Guido Miletic, Leiter Airport Services + Marketing & Sales, ist über die jüngste Streckenerweiterung äußerst erfreut und begrüßte die Crew nach Craiova auf dem Vorfeld. „Die Feier dieses Erstfluges von Dortmund nach Craiova ist ein aufregender Meilenstein für Wizz Air und unsere Passagiere“, verkündet Valeria Bragarenco, Corporate Communications Managerin bei Wizz Air. „Diese neue Strecke unterstreicht nicht nur unser Engagement, günstige Flugtarife anzubieten, sondern öffnet auch ein Tor zur lebhaften Stadt Craiova. Wir freuen uns, ein Teil der Reise unserer Passagiere zu sein, ihnen ein nahtloses und erschwingliches Erlebnis zu bieten und gleichzeitig zu ihren unvergesslichen Erinnerungen beizutragen.“

Craiova, gelegen in der Region der Kleinen Walachei, zeichnet sich durch eine reiche Geschichte aus. Kunstvolle Gebäude, Museen und kulturelle Stätten prägen das Stadtbild. Mit dem idyllischen Botanischen Garten sowie dem weitläufigen Nicolae Romanescu Park bietet die Stadt ein attraktives Angebot für Naturliebhaber, ideal für Spaziergänge und Erholung im Grünen. Ein weiterer Besuchermagnet ist der städtische Weihnachtsmarkt. Über die Landesgrenzen hinweg bekannt und geschätzt, lockt er in der Vorweihnachtszeit zahlreiche Urlauber aus nah und fern nach Craiova.