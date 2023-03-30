Sommerflugplan ab Dortmund

Airport Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Am Sonntag, den 26. März 2023, ist der Dortmund Airport in die Sommersaison gestartet und bietet Flüge zu insgesamt 43 Zielen in 22 Ländern an.

Ob Kultur, Natur oder Erholung – bei dem abwechslungsreichen Destinationsangebot ist für jeden etwas dabei. Wer sich nach Sonne, Strand und Meer sehnt, kann zum Beispiel zwischen Zielen in Spanien (Alicante/ Malaga/ Palma de Mallorca), Griechenland (Kreta/ Rhodos/ Thessaloniki) oder an der Schwarzmeerküste (Varna/ Zonguldak) wählen.

Naturliebhaber kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Die Regionen um Antalya, Catania (Sizilien) oder das polnische Olsztyn-Mazury sind bekannt für ihre atemberaubende Landschaft.

Auch für Städtetrips ist der Dortmunder Flughafen eine gute Wahl. London, Rom, Porto oder neu im Angebot – Jerewan bieten ihren Besucherinnen und Besuchern kulturelle Highlights und unvergessliche Eindrücke.

„Wir freuen uns, unseren Passagieren auch in diesem Jahr wieder ein vielfältiges Angebot an Destinationen anbieten zu können“, sagt der Geschäftsführer des Dortmunder Flughafens Ludger van Bebber. „Wir sind überzeugt, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist, und wünschen unseren Passagieren eine angenehme Reise.“

Flughafen Dortmund