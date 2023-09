Flughafen Dortmund wird ausgezeichnet

Eurowings am Flughafen Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Der Flughafen Dortmund wird von Eurowings als beste deutsche Eurowings Station ausgezeichnet, im europaweiten Ranking ist er die Nummer 3.

Der Dortmunder Flughafen konnte sich erfolgreich gegen die Konkurrenz durchsetzen und wurde durch den Eurowings Station Award als beste deutsche Eurowings Station ausgezeichnet. Im Gesamtvergleich konnte der Airport sich hinter Salzburg und Graz positionieren und ist somit die drittbeste Eurowings Station Europas. Insgesamt wurden 37 für Eurowings operierende Flughäfen in die Auswertung einbezogen.

Im Rahmen des Awards beurteilte die Airline die teilnehmenden Stationen unter Betrachtung ausgewählter Gesichtspunkte. Auf diesem Wege möchte Eurowings herausragende Zusammenarbeit mit den Partnerflughäfen belohnen und gleichzeitig einen Anreiz setzen, sich stetig zu verbessern. Dem Ranking lagen unter anderem die Kriterien Pünktlichkeit, Prozesstreue und Kundenzufriedenheit zu Grunde.

Michael Fanto, Eurowings Base Manager in Dortmund, ist begeistert: „Es macht mich wahnsinnig stolz und unterstreicht zum einen die hervorragende Leistung des gesamten operativen Teams am Standort und zum anderen auch, dass Eurowings in DTM hervorragend gelebt wird“. Besonders herausstechen konnte der Airport im Bereich Kundenzufriedenheit. Keine andere Station konnte den Dortmunder Flughafen in dieser Kategorie übertreffen. Stellvertretend für alle Beteiligten nahmen Guido Miletic, Leiter Airport Services + Marketing & Sales, und Nicole Kompa, Bereichsleiterin Passenger Handling, die Auszeichnung von Michael Fanto entgegen.

Der Dortmunder Flughafen ist nicht nur eine Station von Eurowings, sondern fungiert auch als Base, wodurch die Airline derzeit zwei Flugzeuge in Dortmund stationiert hat. Neben den lang etablierten Strecken nach München und Palma de Mallorca steuert Eurowings aktuell noch acht weitere Ziele aus Dortmund an: Split, Rhodos, Heraklion, Kavala, Thessaloniki, Catania, Málaga und Alicante.