Yakutia bestellt Superjet 100

Die Fluggesellschaft aus Russland bestellte im August zwei Superjet 100 Verkehrsflugzeuge von Suchoi.

Die Verkehrsflugzeuge für kurze Strecken werden durch Yakutia über eine Leasing Firma gemietet und sollen ab 2011 zur Verfügung stehen, der Superjet 100 für Yakutia wird für 95 Fluggäste ausgelegt werden. Yakutia Airlines ist in Jakutsk beheimatet und betreibt eine gemischte Flotte aus Maschinen von Boeing und Flugzeugen aus russischer Produktion. Die Gesellschaft bedient hauptsächlich Destinationen in Russland, in westlicher Richtung befliegt sie Moskau und St. Petersburg, ab und zu ist Yakutia Airlines auf westlichen Plätzen im Charterverkehr anzutreffen. Mit dieser Bestellung erhöht sich das Auftragsbuch beim Superjet 100 auf 122 Flugzeuge.