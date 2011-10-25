Boeing liefert 300ste 777-300ER aus

Die Jubiläumsmaschine wurde am 21. Oktober 2011 an Biman Bangladesh Airlines übergeben, für den National Carrier aus Bangladesh ist es die erste Boeing 777-300ER.

Bei der Boeing 777-300ER handelt es sich um das grösste Modell aus der 777 Familie. Boeing konnte für die grösste 777 Variante bis heute 543 Bestellungen entgegennehmen, für das ganze Boeing 777 Programm konnte der US Flugzeugbauer bis heute 1.288 Aufträge sammeln, der Auftragsvorrat liegt bei 325 Maschinen. Bei der 777 handelt es sich um das grösste zweimotorige Zivilflugzeug.