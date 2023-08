Air France-KLM überarbeitet Indien Strategie

Air France-KLM überarbeitet ihre Indien Strategie, um am wachsenden indischen Ausreiseverkehr teilzuhaben.

„Während der Inlandverkehr im zweiten Quartal des Finanzjahres um etwa 15 Prozent abnehmen wird, wächst der Ausreiseverkehr zweistellig. Sind es momentan 30 Millionen Auslandreisende, werden es 2020 schon 120 Millionen sein,“ sagt Kapil Kaul vom Center for Asia Pacific Aviation.

Air France-KLM führt Codesharing Gespräche mit den privaten Jet Airways und Kingfisher Airlines und will vielleicht den A380 in Indien einsetzen, sobald es die Flughafeninfrastruktur zulässt. Dank bilateraler Abkommen zwischen Frankreich und Indien konnte Air France-KLM ihre Kapazität auf den indischen Routen in den letzten Jahren verdreifachen.

Obwohl ihre Betriebseinnahmen im letzten Finanzjahr zurückgingen, machte Air France-KLM immer noch USD 1,8 Milliarden Nettoprofit und ist damit weltweit eine der erfolgreichsten der Branche.