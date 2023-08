Air Finland plant Personalkürzung

Air Finland will bis zu 100 Mitarbeiter vorübergehend beurlauben.

Aufgrund der sinkenden Nachfrage will Air Finland ihr Personal für bis zu drei Monaten um rund 100 Personen reduzieren. Die Berurlaubungen sollen ab Mitte Dezember in Kraft treten. Zwei der insgesamt drei Flugzeuge der Flotte sollen für die genannte Zeit am Boden bleiben.