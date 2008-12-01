Air Finland plant Personalkürzung
01.12.2008 PSEN
Air Finland will bis zu 100 Mitarbeiter vorübergehend beurlauben.
Aufgrund der sinkenden Nachfrage will Air Finland ihr Personal für bis zu drei Monaten um rund 100 Personen reduzieren. Die Berurlaubungen sollen ab Mitte Dezember in Kraft treten. Zwei der insgesamt drei Flugzeuge der Flotte sollen für die genannte Zeit am Boden bleiben.Haben Sie die neuste News Sendung von FliegerWeb.com schon gesehen? Link: Flieger Wochenschau vom 28. November 2008.