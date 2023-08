Air Berlin mit mehr Fluggästen

In den ersten sieben Monaten des Jahres 2008 hat Air Berlin 5,1 Prozent mehr Passagiere befördert als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Die Gästezahl stieg von 15.615.031 auf 16.403.054. Die Auslastung der Flugzeuge erhöhte sich im Sieben-Monats-Vergleich um 2,5 Prozentpunkte von 75,6 auf 78,1 Prozent. Für den Juli 2008 kann das Unternehmen einen deutlichen Anstieg des Erlöses pro Sitzplatzkilometer verbuchen: Weil die Kapazität um 40.000 Plätze (= 1,1 Prozent) reduziert wurde, sank die Zahl der Passagiere zwar um 1,4 Prozent auf 2.908.018 (07/2007: 2.948.315) und die Auslastung um 0,3 Prozentpunkte von 83,6 auf 83,3 Prozent, doch der Umsatz pro angebotenem Sitzplatzkilometer („Yield per ASK“) erhöhte sich im Monatsvergleich um 14,6 Prozent auf 5,86 Eurocent (07/2007: 5,11 Eurocent). Air Berlin-CEO Joachim Hunold erklärte dazu am Mittwoch in Berlin: „Gerade die Juli-Zahlen zeigen, dass unser Effizienzprogramm greift – zumal unsere Kunden unser gutes Preis-Leistungs-Verhältnis schätzen.“