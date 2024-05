Air Astana verbessert das Vielfliegerprogramm

Air Astana Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Mit Wirkung ab 17. Mai 2024 wird Air Astana einige wichtige Verbesserungen beim Nomad Club einführen, dem Vielfliegerprogramm der nationalen Fluggesellschaft Kasachstans.

Zu den wesentlichsten Neuerungen gehört, dass die Gutschrift von Punkten künftig nicht mehr auf der zurückgelegten Flugdistanz basiert, sondern auf dem gebuchten Tarif. Außerdem wird das Einlösen von Punkten deutlich vereinfacht. Nomad-Club-Mitglieder gelangen mit einem einzigen Klick auf der Air-Astana-Website direkt zu ihrem Konto. Neu geregelt wird auch das Einlösen von Punkten für Flüge mit Air Astana. Die Mindestanzahl wird dynamisch ermittelt und richtet sich nach der Auslastung des Fluges.

Vom 17. bis 20. Mai 2024 werden die Neuerungen in das System eingepflegt. In diesem Zeitraum stehen die Services des Vielfliegerprogramms beim Check-in, in der Reservierungszentrale, an den Verkaufsstellen sowie über die Website und die App nicht zur Verfügung. Noch bis einschließlich 25. Mai 2024 kann es dann aufgrund der Umstellung vereinzelt zu Problemen beim Zugriff auf persönliche Nutzerkonten kommen. Mitglieder des Nomad Clubs, die aktuell ihre Punkte einlösen wollen, sollten daher bis zum 17. Mai 2024 alle Transaktionen vornehmen. Der Mitgliedsstatus und die gesammelten Punkte werden nahtlos und ohne Änderungen auf das neue System übertragen. Zudem werden Punkte, die während der Übergangsphase gesammelt werden, automatisch gutgeschrieben.

Air Astana plant darüber hinaus weitere Verbesserungen für den Nomad Club und will beispielsweise zusätzliche Privilegien für die Mitglieder einführen. Diese Umsetzung soll bis zum Ende des Sommers 2024 erfolgen.

Air Astana hat den Nomad Club am1. Dezember 2007 ins Leben gerufen. Heute hat das Vielfliegerprogramm rund 600.000 Mitglieder aus 155 Ländern. Es gibt vier Stufen der Mitgliedschaft: Blau, Silber, Gold und Diamond.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 50 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana elfmal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).