Air Astana öffnet neugestaltete Business Lounge

Air Astana Airbus A321LR (Foto: Air Astana)

Nach einer umfassenden Neugestaltung heißt die Business Lounge „The Shanyraq“ der Fluggesellschaft Air Astana im Terminal für Inlandsflüge am Flughafen Astana ab sofort wieder Passagiere willkommen.

aufgewerteten Sitzmöglichkeiten und mehr Plätzen sowie dedizierten Arbeitsbereichen sorgt Air Astana damit für eine noch komfortablere Wartezeit bis zum nächsten Flug. Gäste der Business Lounge erwartet eine Vielzahl an Snacks und Getränken, Monitore, die sie über Nachrichten und aktuelle Fluginformationen auf dem Laufenden halten, sowie modernes Mobiliar. Die Business Lounge „The Shanyraq“ befindet sich in der zweiten Etage des Inlandsterminals am Flughafen Astana und steht Business-Class-Passagieren von Air Astana sowie Kartenbesitzern mit Gold- und Diamond-Status des Vielfliegerprogramms Nomad Club zur Verfügung.

„Das primäre Ziel der Renovierung war es, einen unverwechselbaren Raum zu schaffen, in dem sich unsere Passagiere wohl fühlen und sie ihre Zeit optimal in der Lounge nutzen können“, so Tatyana Dzhan, Manager of Ground Services Products und Projektmanager bei der Renovierung der Business Lounge „The Shanyraq“.

Von der initialen Konzeptidee über die Auswahl von Einrichtungsgegenständen und Designelementen bis hin zur Fertigstellung der Umbauarbeiten hat das Projekt 18 Monate in Anspruch genommen. Das vom lokalen Designstudio Monochrom entwickelte Gestaltungskonzept setzt auf Funktionalität, Ästhetik sowie Innovation und wurde von nationalen Ornamenten, der natürlichen Schönheit Kasachstans und dem Schangyrak – dem kasachischen Symbol für die Familie – inspiriert. Weitere ethnische Elemente der kasachischen Kultur sorgen für eine gemütliche Atmosphäre.

Seit der Eröffnung 2014 haben ungefähr 200.000 Passagier die Lounge als Entspannungsort vor Abflug genutzt. Weitere Informationen zu den Flügen von Air Astana gibt es unter www.airastana.com.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 54 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana zwölfmal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).