Antonov TR-301 in Sibirien abgestürzt

Antonov TR-301 (Foto: Aviaimages)

Am Freitag, den 10. November 2023, ist eine Antonov TR-301 in der Region Tschukotka in Sibirien abgestürzt, alle drei Insassen haben mit viel Glück das Unglück überlebt.

Die zu einem Eindecker umgebaute Antonov An-2 startetet am Mittag auf dem Flughafen von Pevek zu einem Versorgungsflug zum 300 Kilometer östlich gelegenen Landeplatz Polyarnoye im Gebiet des Kap Schmidt. An Bord der Antonov TR-301 befanden sich zwei Piloten und ein Passagier. Um 13:20 Uhr Lokalzeit ist bei dem russischen Luftfahrtalarmsystem eine Meldung eingegangen, dass die Antonov mit der Kennung RA-84566 nicht am Zielort angekommen ist. Es wurde sofort eine Suchaktion gestartet, diese wurde wegen den schlechten Wetterbedingungen erheblich erschwert. Die Suche mit einem Mil-Mi 8 Hubschrauber musste wegen dem Schneesturm abgebrochen werden. Eine Suchmannschaft konnte das Wrack finden, die drei Insassen wurden mit unterschiedlich schweren Verletzungen ins Spital gebracht.

Das Flugzeug

Bei dem Flugzeug handelt es sich um eine umgebaute Antonov An-2. Die Antonov TR-301 ist ein Hochdecker, der untere Halbflügel wurde bei diesem Modell entfernt. Bei dem Unglücksflugzeug handelt es sich um die Maschine mit der russischen Kennung RA-84566. Sie wurde unter der Baunummer 1G189-33 im Jahr 1980 bei PZL-Mielec als AN-2R in Polen gebaut. Die Maschine gehörte der Unternehmung Stryzh Avia Airlines und wurde bei dem Unfall komplett zerstört.

Absturzstelle Antonov TR-301 Foto: Youtube)

Das Wetter

Während dem Flug kam das einmotorige Flugzeug in schlechtes Wetter, in der Absturzregion herrschte ein Schneesturm mit schlechter Sichtweite.

Die Antonov 2 ist in Russland ein zuverlässiges Arbeitsflugzeug

Der große Doppeldecker wird oftmals viel zu sorglos eingesetzt. Bei schlechtestem Wetter mit tiefhängenden Wolken und Schneefall probieren die Besatzungen häufig nach Sichtflug weiterzufliegen, so kommt es leider immer wieder vor, dass solche abenteuerliche Flüge in einem Crash enden. In der Fachsprache spricht man bei solchen Unfällen von Controlled Flight into Terrain, was so viel bedeutet wie kontrollierter Flug in den Boden.