Tote bei Hubschrauberkollision in Malaysia

Agusta Westland AW139 der Royal Malaysian Navy (Foto: Royal Malaysian Navy)

Bei einem Übungsflug sind zwei malaysische Militärhubschrauber zusammengestossen und abgestürzt, dabei kamen alle zehn Insassen ums Leben.

Die beiden Hubschrauber vom Typ Eurocopter AS 555SN Fennec und Agusta Westland AW139 kollidierten in der Luft während eines Übungsfluges für eine Flugshow anlässlich des 90sten Jubiläums der malaysischen Marine. Die beiden Hubschrauber der Seestreitkräfte stürzten danach ab und wurden völlig zerstört. In dem AS 555SN Fennec Hubschrauber befanden sich drei Personen und in dem leicht grösseren Agusta Westland AW139 Helikopter waren sieben Leute. Alle zehn Insassen kamen bei dem tragischen Unfall ums Leben. Der Unfall ereignete sich heute Morgen über dem Lumut Marinestützpunkt in Malaysia.