Airshow Schaffhausen 75 jähriges Jubiläum der Segelfluggruppe Schaffhausen am Flugplatz Schmerlat

Airshow in Schaffhausen Das FliegerWeb-Team war dabei...

Am 30./31.08.08 feierte die Segelfluggruppe Schaffhausen auf dem Flugplatz Schmerlat ihr 75-jähriges Jubiläum mit einer spektakulären Airshow. Dabei waren die Hauptattraktionen die Breitling Super Constellation am Sonntag und die Vorführung der Patrouille Suisse am Samstag. Weitere Highlights waren unter anderem die Kunstflugvorführung von Susanne Vogelsang, mit einer von ihrem Vater selbst entwickelten und gebauten Votec 351 und Dominic Andres mit einer Suchoi Su-26. Eine Klasse für sich stellte der Zeppelin LZ N07 dar, der eher durch sein majestätisches Schweben auffiel, als durch seine Schnelligkeit. Aber auch Warbirds waren vertreten, wie die Grumman Avenger, oder die Morane 406.



Der grösste Doppeldecker der Welt: Antonov An-2 (Foto: Johannes Klaiber)

Pilatus PC-6 (Foto: Matthias Haberstroh)

Votec 351 (Foto: Matthias Haberstroh)

Russische Power: Suchoi Su-26 (Foto: Matthias Haberstroh)

Unlimited Kunstflug: Pitts S-1S (Foto: Matthias Haberstroh)

Sternmotorenpower: Grumman Avenger (Foto: Matthias Haberstroh)

Patrouille Suisse (Foto: Johannes Klaiber)

Patrouille Suisse (Foto: Johannes Klaiber)

Patrouille Suisse (Foto: Johannes Klaiber)

Patrouille Suisse (Foto: Johannes Klaiber)

Patrouille Suisse (Foto: Johannes Klaiber)

Patrouille Suisse (Foto: Johannes Klaiber)

Patrouille Suisse (Foto: Johannes Klaiber)