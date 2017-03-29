Patrouille de France besucht die USA

Patrouille de France über der Freiheitsstatue in New York (Foto: Armée de l´Air)

Die Patrouille de France hat ihre grosse USA Tournee mit einem Überflug über die Freiheitsstatue in New York begonnen.

Die Kunstflugstaffel der Armée de l´Air besucht in diesem Jahr die Vereinigten Staaten und bestreitet dabei viele Auftritte an großen Air Shows. Als Anlass zu dem Besuch dient der Eintritt der Vereinigten Staaten in den Ersten Weltkrieg vor 100 Jahren am 17. März 1917.

Die zehn Alpha Jet der Patrouille de France bleiben bis am 6. Mai 2017 in den USA, begleitet wird das Team von einem A400M Transporter. Laut Angaben der französischen Luftwaffe transportiert der A400M Turboprop Transporter 25 Tonnen Material, das zur Unterstützung des Teams nötig ist.

Die Patrouille France wird in den Vereinigten Staaten an 12 Flug- oder Gedenkveranstaltungen teilnehmen, dabei wird sie sich zweimal mit den Thunderbirds und den Blue Angels treffen. Bei dem USA Besuch sind auch neun Überflüge an Gedenkstätten oder berühmten Denkmäler vorgesehen.

Patrouille de France