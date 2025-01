Patrouille Suisse Programm 2025

Die Patrouille Suisse hat ihr Programm für das Jahr 2025 veröffentlicht. Auch in diesem Jahr wird die Kunstflugstaffel Mitte Januar an dem Lauberhorn-Skirennen fliegen.

Ende November hat das Verteidigungsdepartement (VBS) angekündigt, im Zuge der Sparmassnahmen die Anzahl von Vorführungen der Luftwaffe zu halbieren und ganz auf das F/A-18 Swiss Hornet Solo Display Team und die die Swiss Para Wings zu verzichten. Entsprechend ausgedünnt kommt nun auch die Agenda der Patrouille Suisse daher, die bis Ende 2027 auf F-5E Tiger weiterfliegen soll. Auffallend im Jahresprogramm sind vor allem die Lugano Airshow am 12./13. September und die Auftritte über dem Flugplatz Neuchâtel am 4./5. Juli als die beiden einzigen „klassische“ Airshows in der Schweiz. Dazu kommen Anlässe der Luftwaffe, Trainings und die Patrouille-Suisse-Vorführungen am Lauberhorn und am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Mollis Ende August.

Angekündigt hat das VBS auch, dass es nur noch in Ausnahmefällen Vorführungen im Ausland geben werde. 2025 scheint es mindestens zwei solcher Ausnahmen zu geben: Die Patrouille Suisse wird im Juni im spanischen San Javier und im September in Rivolto, Italien, vor Ort sein – gerade in Zeiten, in denen internationale Kooperationen noch entscheidender werden, dürften diese Besuche nicht ganz unwichtig sein. Zu hoffen bleibt, dass die anderen Display-Teams der Luftwaffe noch einige Lücken in der Schweiz auffüllen werden, denn die notwendige Verankerung in der Bevölkerung erreichen Armee und Luftwaffe nur, wenn sie auch sichtbar sind.

16. JAN., DO 11:20 bis 11:45, Lauberhornrennen | Training

17. JAN., FR, 11:20 bis 11:45, Lauberhornrennen | Show

18. JAN., SA 11:20 bis 11:45, Lauberhornrennen | Show

11. APR., FR Fanclubtag Wangen-Lachen | Training

12. MAI, MO, PS Training

19. MAI, MO, PS Training

26. MAI, MO, PS Training

2. JUN, MO, PS Training

6. JUN, FR, PS Training / 100 Jahre Fliegerstaffel 6

12. JUN, DO, PS Training Brevetierung

13. JUN, FR, PS San Javier (Tag 1/4)

14. JUN, SA, PS San Javier (Tag 2/4)

15. JUN, SO, PS San Javier (Tag 3/4)

16. JUN, MO, PS San Javier (Tag 4/4)

4. JUL, FR, PS Aerodrome Neuchatel (Tag 1/2)

5. JUL, SA, PS Aerodrome Neuchatel (Tag 2/2)

18. AUG, MO, PS Training

25. AUG, MO, PS Training

29. AUG, FR, PS Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest (ESAF) Mollis (Tag 1/2)

30. AUG, SA, PS Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest (ESAF)Mollis (Tag 2/2)

4. SEP, DO, PS Rivolto (Tag 1/5)

5. SEP, FR, PS Rivolto (Tag 2/5)

6. SEP, SA, PS Rivolto (Tag 3/5)

7. SEP, SO, PS Rivolto (Tag 4/5)

8. SEP, MO, PS Rivolto (Tag 5/5)

12. SEP, FR, PS Lugano (Tag 1/2)

13. SEP, SA, PS Lugano (Tag 2/2)