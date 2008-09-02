Airbus plant neue Anlage in Augsburg

Airbus will eine neue Produktionsanlage für Verbundswerkstoffe in Augsburg errichten.

Der Airbus-Konzern EADS plant eine weitere Fabrik zur Herstellung von Teilen für das Grossraumflugzeug A350. Laut Werkleiter Hans Lonsinger sollen die vorderen und hinteren Rumpfelemente in Augsburg produziert werden. Kommentaren aus der deutschen Presse zufolge will EADS Euro 300 Millionen investieren und 400 neue Jobs kreieren. Der Konzern hat sich dazu bislang nicht geäussert.