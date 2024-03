Luftwaffe will F-5 Tiger Ende 2027 ausmustern

F-5E Tiger II Schweizer Luftwaffe (Foto: RUAG)

Die Schweizer Luftwaffe will ihre F-5 Tiger II Ende 2027 ausmustern. Das hat der Kommandant Peter „Pablo“ Merz kürzlich in einem Interview mit SRF News erwähnt.

Mit diesem Entscheid wäre auch das Ende der Patrouille Suisse auf dem Tiger Ende 2027 besiegelt. Als Grund für diesen Entscheid nennt Divisionär Peter Merz die jährlich wiederkehrenden Kosten von 40 Millionen Franken, um die Tiger-Flotte noch in der Luft zu halten. Würde der F-5 noch länger im Einsatz bleiben, wären Investitionen notwendig, etwa in die Lebensverlängerung der Schleudersitze. Man wolle lieber Geld in neue Systeme investieren, so der Kommandant der Luftwaffe zu SRF News.

Patrouille Suisse (Foto: VBS)

Die Luftwaffe werde aber auch nach 2027 mit Flugvorführungen begeistern. Dabei steht das PC-7 TEAM im Mittelpunkt, es könnte zur neuen Patrouille Suisse werden, das ist gemäss Peter Merz eine Variante. Allerdings müsste dieses Vorhaben zuerst mit den Kommissionen des Parlaments diskutiert werden. Dieses muss nämlich auch noch die Ausserdienststellung der F-5 Tiger II bewilligen.

SkyNews