DAHER TBM 930 mit Patrouille de France

DAHER TBM 930 mit Patrouille de France (Foto: DAHER)

Die Patrouille de France hat im Frühjahr eine große USA Tournee unternommen, bei der Atlantiküberquerung wurde sie von einer TBM 930 begleitet.

Die Kunstflugstaffel der Armée de l´Air besuchte in diesem Frühjahr die Vereinigten Staaten und bestreitet dabei viele Auftritte an großen Air Shows. Als Anlass zu dem Besuch diente die Erinnerung an den Eintritt der Vereinigten Staaten in den Ersten Weltkrieg. Die USA kamen am 17. März 1917 Frankreich und Großbritannien zu Hilfe und halfen mit, die deutschen Streitkräfte zu besiegen. Die zehn Alpha Jet der Patrouille de France blieben bis am 6. Mai 2017 in den USA, begleitet wurden sie von einem A400M Militärtransporter, einer Falcon 50 der französischen Navy und einer TBM 930 von DAHER.

Patrouille de France über der Freiheitsstatue in New York (Foto: Armée de l´Air)

Bei dem Nordatlantiküberflug wurde die Nordroute mit Zwischenlandungen in Schottland, Island, Grönland und Neufundland gewählt. Die TBM 930 diente dabei als Wetterflugzeug. Die einmotorige Turbopropeller Maschine flog jeweils zwei Stunden der Patrouille de France voraus und meldete die aktuellen Wetterdaten per Funktelefon an das Team.

DAHER hat am 12. Juni 2017 ein schönes Video auf ihrem YouTube Kanal veröffentlicht.

DAHER TBM 930 mit Patrouille de France – Atlantiküberführungsflug

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