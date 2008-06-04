Flightsim
20.12.2011 BGRO
Was läuft im Cockpit eines Airliners ab?
Tag der offenen Türe im Flugsimulator Birrfeld, sitzen Sie einmal selber in einem Flugsimulator und fliegen mit einem Airliner nach Mallorca.
09.04.2011 RK
Flugplatz Bern Belp von FlyLogic
Der Regionalflugplatz Bern-Belp LSZB ist der Flugplatz der Schweizerischen Bundeshauptstadt Bern und liegt südlich in der Gemeinde Belp.
18.08.2010 RK
Microsoft Flight, neuer Flugsimulator
Nach Microsoft Flight Simulator X kommt Microsoft Flight. Die Fangemeinde des Flugsimulators von Microsoft kann sich auf ein neues Produkt freuen.
11.05.2010 BGRO
Neue Space Shuttle Sim Demo
Wer gerne einmal einen Space Shuttle fliegen möchte lädt sich am besten die Simulator Demo von Exciting Simulations herunter.
01.01.2009 RK
Happy New Year!
Das ganze FliegerWeb Team wünscht Ihnen ein glückliches Neues Jahr!
16.12.2008 RRIC
F-16 Falcon, jetzt neu von Aerosoft für den FSX
Das über Jahrzehnte meistgeflogene NATO Kampfflugzeug bekommt nun endgültig seinen wohlverdienten Platz im FSX. Zwei Jahre lang hat Aerosoft an diesem hochdetailliertem Modell gearbeitet und jetzt endlich kann die Fighting Falcon in der virtuellen Welt de
17.09.2008 RRIC
Neu von Carenado für den FSX Cessna 182 SKYLANE II RG und Cessna U206G Stationair 6 II Regular, Amphibian and Cargo
Auf der Hompage von Carenado ist soeben die Cessna 182 SKYLANE II RG und die Cessan U206G Stationair 6 II Regular, Amphibian and Cargo, erschienen.
10.09.2008 RK
SAITEK Pro Flight Switch Panel(auf September Oktober geplant)
Diese Schalttafel ist den Kontrollinstrumenten eines Flugzeug-Cockpits nachempfunden. Mehrere Schalter und Kontrollknöpfe sind in einem Bedienfeld angeordnet, die das Fliegen noch realistischer gestalten. Statt die Befehle per Mausklick am Bild
09.09.2008 RK
C152 Cessna 152 für den FSX in der Pipeline bei Carenado
Für alle virtuellen Flugschüler, Carenado bringt die Cessna 152 für den FSX (Full FSX and DX10 Supported)
08.09.2008 RK
Jetzt erhältlich! Buch PMDG 737 "You have control"
In diesem deutschsprachigen, 272 Seiten starken Buch erfahren Sie alles was Sie zum Fliegen einer Boeing 737 im Flugsimulator wissen müssen.
04.06.2008 RK
DHC-6 Twin Otter X von Aerosoft
Die Havilland Canada DHC-6 Twin Otter ist eines der vielseitigsten Nutzflugzeuge das jemals entwickelt wurde.
04.06.2008 JKLA
CONDOR Segelflugsimulator
Über den Wolken setzt Condor neue Maßstäbe für Hobbypiloten auf dem PC! Noch nie hat es einen realistischeren Simulator für Segelfliegen auf dem PC gegeben.