16.12.2008 RRIC

F-16 Falcon, jetzt neu von Aerosoft für den FSX

Das über Jahrzehnte meistgeflogene NATO Kampfflugzeug bekommt nun endgültig seinen wohlverdienten Platz im FSX. Zwei Jahre lang hat Aerosoft an diesem hochdetailliertem Modell gearbeitet und jetzt endlich kann die Fighting Falcon in der virtuellen Welt de