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Was läuft im Cockpit eines Airliners ab?

20.12.2011 BGRO

Was läuft im Cockpit eines Airliners ab?

Tag der offenen Türe im Flugsimulator Birrfeld, sitzen Sie einmal selber in einem Flugsimulator und fliegen mit einem Airliner nach Mallorca.

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Flugplatz Bern Belp von FlyLogic

09.04.2011 RK

Flugplatz Bern Belp von FlyLogic

Der Regionalflugplatz Bern-Belp LSZB ist der Flugplatz der Schweizerischen Bundeshauptstadt Bern und liegt südlich in der Gemeinde Belp.

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Microsoft Flight, neuer Flugsimulator

18.08.2010 RK

Microsoft Flight, neuer Flugsimulator

Nach Microsoft Flight Simulator X kommt Microsoft Flight. Die Fangemeinde des Flugsimulators von Microsoft kann sich auf ein neues Produkt freuen.

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Neue Space Shuttle Sim Demo

11.05.2010 BGRO

Neue Space Shuttle Sim Demo

Wer gerne einmal einen Space Shuttle fliegen möchte lädt sich am besten die Simulator Demo von Exciting Simulations herunter.

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Happy New Year!

01.01.2009 RK

Happy New Year!

Das ganze FliegerWeb Team wünscht Ihnen ein glückliches Neues Jahr!

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F-16 Falcon, jetzt neu von Aerosoft für den FSX

16.12.2008 RRIC

F-16 Falcon, jetzt neu von Aerosoft für den FSX

Das über Jahrzehnte meistgeflogene NATO Kampfflugzeug bekommt nun endgültig seinen wohlverdienten Platz im FSX. Zwei Jahre lang hat Aerosoft an diesem hochdetailliertem Modell gearbeitet und jetzt endlich kann die Fighting Falcon in der virtuellen Welt de

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Neu von Carenado für den FSX Cessna 182 SKYLANE II RG und Cessna U206G Stationair 6 II Regular, Amphibian and Cargo

17.09.2008 RRIC

Neu von Carenado für den FSX Cessna 182 SKYLANE II RG und Cessna U206G Stationair 6 II Regular, Amphibian and Cargo

Auf der Hompage von Carenado ist soeben die Cessna 182 SKYLANE II RG und die Cessan U206G Stationair 6 II Regular, Amphibian and Cargo, erschienen.

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SAITEK Pro Flight Switch Panel(auf September Oktober geplant)

10.09.2008 RK

SAITEK Pro Flight Switch Panel(auf September Oktober geplant)

Diese Schalttafel ist den Kontrollinstrumenten eines Flugzeug-Cockpits nachempfunden. Mehrere Schalter und Kontrollknöpfe sind in einem Bedienfeld angeordnet, die das Fliegen noch realistischer gestalten. Statt die Befehle per Mausklick am Bild

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C152 Cessna 152 für den FSX in der Pipeline bei Carenado

09.09.2008 RK

C152 Cessna 152 für den FSX in der Pipeline bei Carenado

Für alle virtuellen Flugschüler, Carenado bringt die Cessna 152 für den FSX (Full FSX and DX10 Supported)

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Jetzt erhältlich! Buch PMDG 737 "You have control"

08.09.2008 RK

Jetzt erhältlich! Buch PMDG 737 "You have control"

In diesem deutschsprachigen, 272 Seiten starken Buch erfahren Sie alles was Sie zum Fliegen einer Boeing 737 im Flugsimulator wissen müssen.

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DHC-6 Twin Otter X von Aerosoft

04.06.2008 RK

DHC-6 Twin Otter X von Aerosoft

Die Havilland Canada DHC-6 Twin Otter ist eines der vielseitigsten Nutzflugzeuge das jemals entwickelt wurde.

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CONDOR Segelflugsimulator

04.06.2008 JKLA

CONDOR Segelflugsimulator

Über den Wolken setzt Condor neue Maßstäbe für Hobbypiloten auf dem PC! Noch nie hat es einen realistischeren Simulator für Segelfliegen auf dem PC gegeben.

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