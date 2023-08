Flugplatz Bern Belp von FlyLogic

Der Regionalflugplatz Bern-Belp LSZB ist der Flugplatz der Schweizerischen Bundeshauptstadt Bern und liegt südlich in der Gemeinde Belp.

Bern Belp fristete unter den Regionalplätzen in der Schweiz immer ein Nischendasein. In der Blütezeit zwischen 1995 und 2002 profitierte Bern Belp von der Anbindung über den Crossair Europa Hub Basel von dessen internationalem Netzwerk. Auch die Strecke Lugano Bern Paris war bei den Kunden sehr beliebt. Jetzt wo die Piste verlängert wurde, erfreut sich Bern Belp erneut größerer Beliebtheit, im Winter ließen sich viele Gesellschaften von der Nähe zum Berner Oberland inspirieren und boten zahlreiche Skicharter an. Mit der SkyWork Airline hat Bern Belp sogar wieder eine eigene Fluggesellschaft, die wachsen will und für ein attraktives Streckennetz ins benachbarte Ausland sorgen wird. FlyLogic hat Bern Belp für den Flugsimulator von Microsoft schön nachgebildet.