DHC-6 Twin Otter X von Aerosoft

Die Havilland Canada DHC-6 Twin Otter ist eines der vielseitigsten Nutzflugzeuge das jemals entwickelt wurde.

Eingesetzt wird es als STOL (Short Take Off and Landing) regionaler Airliner und Transportflugzeug. Immer noch ist dieses Modell das erfolgreichste kommerzielle Flugzeugprogramm Kanadas. Mehr als 800 Flugzeuge dieses Typs wurden bereits gefertigt.

Das Addon von Aerosoft wurde mit viel Liebe zum Detail für den Flight Simulator X umgesetzt.