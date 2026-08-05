Airliner
12.08.2026 PS
Copa Airlines präsentiert Julizahlen
Copa Airlines Holdings aus Panama gab die Julizahlen 2026 bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig zulegen.
12.08.2026 PS
Norwegens Flughäfen präsentieren Junizahlen
Die Avinor-Flughäfen in Norwegen verzeichneten im Juli 5,1 Millionen Passagiere, der internationale Passagierverkehr gilt dabei als Wachstumsmotor.
12.08.2026 PS
Der Umweltfonds des Flughafen Wien startet Förderaufruf
Im Vordergrund stehen dabei Projekte und Initiativen, die einen nachhaltigen Beitrag für Umwelt, Forschung und Lebensqualität in der Flughafenregion leisten.
12.08.2026 PS
Informationen zur Drohnensichtung am 05.08.2026 auf dem Flughafen Leipzig/Halle
In der Nacht zum 5. August 2026 wurde der Flugbetrieb am Flughafen Leipzig/Halle um 00:05 Uhr aufgrund einer Drohnensichtung eingestellt.
12.08.2026 PS
BARIG kritisiert zu hohe Standortkosten
In den ersten sechs Monaten dieses Jahres registrierten die deutschen Flughäfen 97,7 Millionen Passagiere – wiederum fast ein Prozent weniger als noch im ersten Halbjahr 2025.
12.08.2026 PS
Lufthansa Technik begrüßt neue Nachwuchstalente
Während Lufthansa Technik in diesem Jahr auf 70 Jahre Ausbildungsgeschichte zurückblickt, beginnt für zahlreiche junge Menschen ein ganz persönliches neues Kapitel.
11.08.2026 PS
Lufthansa Group startet mit kostenfreiem Highspeed-Internet von Starlink
Eine neue Ära beginnt: Nächste Woche hebt zum ersten Mal ein Flugzeug der Lufthansa Group mit der derzeit schnellsten verfügbaren Inflight-Internetverbindung für Flugpassagiere ab.
11.08.2026 PS
Mit LEAV Aviation von Köln Bonn nach Aleppo
Neue Verbindung nach Syrien: LEAV Aviation nimmt am Köln Bonn Airport ab dem 17. August Flüge nach Aleppo auf.
11.08.2026 PS
Ausbildungsstart 2026 am Airport Nürnberg
Am Airport Nürnberg beginnt für vier junge Menschen in Kürze ein neuer Lebensabschnitt: Mit dem Start ins Ausbildungsjahr 2026 nehmen die Nachwuchskräfte am 1. September ihre berufliche Laufbahn an einem der vielfältigsten Arbeitsorte der Region auf.
10.08.2026 PS
Finnair präsentiert Julizahlen
Im Juli 2026 stiegen bei Finnair 1,243 Millionen Fluggäste zu, das waren 9,3 Prozent mehr als im Vorjahresjuli.
10.08.2026 PS
Im Juli reisten 2,46 Millionen Passagiere via BER
Ferienzeit ist Reisezeit: Im vergangenen Juli nutzten insgesamt 2,46 Millionen Menschen den Flughafen Berlin Brandenburg.
10.08.2026 PS
Neu ab Nürnberg: Ryanair startet nach Agadir
Der Albrecht Dürer Airport Nürnberg erweitert gemeinsam mit Ryanair das Streckennetz nach Marokko: Ab dem kommenden Winterflugplan nimmt die irische Fluggesellschaft die Küstenstadt Agadir neu ins Programm auf.