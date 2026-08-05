11.08.2026 PS

Ausbildungsstart 2026 am Airport Nürnberg

Am Airport Nürnberg beginnt für vier junge Menschen in Kürze ein neuer Lebensabschnitt: Mit dem Start ins Ausbildungsjahr 2026 nehmen die Nachwuchskräfte am 1. September ihre berufliche Laufbahn an einem der vielfältigsten Arbeitsorte der Region auf.