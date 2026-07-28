Mit Air China von China nach Island

Erstabnahme Air China Airbus A350-900 (Foto: Airbus)

Air China plant als einzige chinesische Fluggesellschaft Island anzufliegen, die Flüge von Peking über Kopenhagen nach Reykjavik werden ab dem 26.Oktober angeboten.

Ab dem 26. Oktober 2026 wird Air China dreimal wöchentlich Flüge zwischen dem Hauptstadtflughafen Peking über den Flughafen Koppenhagen nach Reykjavik-Keflavík mit Airbus A330-300 anbieten. Es wird die erste regelmässige Verbindung zwischen China und Island. Dieser Linienflug ergänzt die bestehenden Flüge des Star-Alliance-Mitglieds zwischen Peking und Kopenhagen, die Flüge werden derzeit bis zu elfmal wöchentlich mit einem Airbus A350-900 durchgeführt.

Laut Daten des OAG Schedules Analyser wird Air China auch im Winter 2026/27 weiterhin tägliche Nonstop-Flüge zwischen Peking und Kopenhagen mit dem Airbus A350-900 anbieten und zusätzlich die dreimal wöchentliche Verbindung Peking-Kopenhagen-Reykjavik einführen.

Die chinesische Botschaft in Island bezeichnete die neue Route als „bahnbrechend für den Reiseverkehr zwischen China und Island sowie zwischen Asien und Europa“. Dies geschieht mehr als sechs Jahre, nachdem Juneyao Air aufgrund der Pandemie gezwungen war, ihre Pläne zur Aufnahme einer Flugverbindung zwischen Shanghai, Helsinki und Reykjavik aufzugeben.