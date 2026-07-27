Mit Ryanair von Bremen nach Italien

Boeing 737 MAX 10 Ryanair (Foto: Boeing)

Endlich wieder Bella Italia ab Bremen: Ab dem 25. Oktober 2026 verbindet der Flughafen Bremen Reisende aus dem Nordwesten Deutschlands mit dem Süden Italiens.

Ryanair nimmt immer freitags und sonntags ab Bremen Kurs auf den Aeroporto di Lamezia Terme. Die Stadt liegt mitten in Kalabrien, der südlichsten Region Italiens, und ist bekannt für ihr kulturelles und touristisches Angebot: Die mittelalterliche Altstadt, die wohltuenden Thermalquellen und die Nähe zur tyrrhenischen Küste machen den Ort zu einem beliebten Urlaubsziel.

Zwischen sizilianischer Sonne und kalabrischer Bergidylle

Lamezia Terme ist der ideale Ausgangspunkt, um die idyllischen Bergdörfer, die felsigen Küsten und die vielen naturnahen Wanderrouten Kalabriens zu entdecken. Kalabrien ist nicht nur das Zuhause der Bergamotte, sondern steht auch für milde Temperaturen: Mit einer durchschnittlichen Höchsttemperatur von 21 Grad lässt es sich dort auch im Oktober gut aushalten. Und auch für Reisende mit dem Ziel Sizilien ist der Flughafen in Lamezia Terme eine gute Anlaufstelle – vom Airport sind es nur 75 Minuten mit dem Auto bis zum Hafen in Reggio Calabria. Dort geht es mehrmals täglich in rund 30 Minuten mit der Fähre auf die größte Insel des Mittelmeers.

Dr. Cezanne: „Große Nachfrage nach Direktflügen in Richtung Italien“

Wir sind sehr glücklich, dass es eine neue Verbindung am Flughafen Bremen gibt. Aus vielen Gesprächen mit Menschen aus Bremen und umzu wissen wir, dass es eine große Nachfrage nach Direktflügen in Richtung Italien gibt. Und dank Ryanair ist die wunderbare Urlaubsregion Kalabrien für den gesamten Nordwesten jetzt nur noch einen Flug entfernt,

sagt Dr. Marc Cezanne, Geschäftsführer am Flughafen Bremen.

Bei Marcel Pouchain Meyer, Country Manager DACH Ryanair, ist die Freude ebenfalls groß: „Italien ist ein beliebtes Reiseziel der Deutschen. Umso mehr freuen wir uns, dass es ab sofort auch wieder ab Bremen in den italienischen Süden geht. Mit dem Flughafen Bremen verbindet uns eine langjährige und gute Partnerschaft. Wir freuen uns darauf, unser Angebot punktuell weiterzuentwickeln und unseren Kunden auch künftig die günstigsten Preise anzubieten.“

Ab Sonntag, dem 25. Oktober 2026, geht es mit Ryanair immer freitags um 15:45 Uhr und sonntags um 09:25 Uhr ab Bremen nach Kalabrien. In gut 2,5 Stunden fliegen Reisende vom Flughafen Bremen direkt nach Lamezia Terme.