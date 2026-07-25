Junizahlen bei Scoot

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im Juni 2026 insgesamt 1,299 Millionen Passagiere, das waren 10,8 Prozent mehr als im Vorjahresjuni.

Die Verkehrsleistung wurde bei Scoot verglichen mit dem Vorjahresjuni um 12,9 Prozent auf 3,528 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage hat sich von 2,881 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 3,158 Milliarden Sitzplatzkilometer um 9,6 Prozent verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag im Juni 2026 bei 89,5 Prozent, im Vorjahresjuni lag sie mit 92,2 Prozent um 2,7 Prozentpunkte höher.