LATAM gibt Junizahlen bekannt

LATAM Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit den beiden Fluggesellschaften LAN und TAM flogen im Juni 2026 insgesamt 6,957 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjuni entspricht dies einem Minus von 0,4 Prozent.

Das Angebot wurde bei LATAM verglichen mit dem Vorjahresjuni um 7,5 Prozent auf 14,959 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, während sich die Nachfrage um 3,6 Prozent auf 12,089 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Juni 80,8 Prozent, dies entspricht einer Verschlechterung von drei Prozentpunkten.

Das Angebot bei der Fracht lag im Juni bei 698 Millionen Tonnenkilometern und liegt damit 4,1 Prozent höher als ein Jahr zuvor. LATAM konnte dabei 367 Millionen Tonnenkilometer am Markt verkaufen, das entspricht einem Plus von 3,4 Prozent. Die Frachtauslastung gibt LATAM mit 52,5 Prozent an, das entspricht einem Rückgang von 0,3 Prozentpunkten. Transportiert wurden im Juni 2026 insgesamt 81 Tausend Tonne Fracht, Plus 2,2 Prozent.