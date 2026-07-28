Air France und Cyprus besiegeln Codeshareabkommen

Air France Airbus A220 Erstflug (Foto: YouTube)

Air France und Cyprus Airways haben eine Codeshare-Partnerschaft zwischen Paris Charles de Gaulle und Larnaka geschlossen.

Air France wird ihre Flugnummer auf den Flügen von Cyprus Airways zwischen den beiden Städtepaaren verwenden. Die Strecke wird in der Hauptsaison im Sommer bis zu sechsmal wöchentlich mit Airbus A220 bedient. Die Fluggesellschaften haben außerdem ein Interline-Abkommen geschlossen, das Passagieren Umstiege zwischen Paris und Larnaka über Athen oder Mailand Malpensa ermöglicht.