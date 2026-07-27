Condor erweitert Angebot ab FMO

Condor am Flughafen Münster Osnabrück (Foto: FMO)

Condor verkündet Erweiterung des Flugplans ab FMO für den Sommer 2027 und wird weiterhin einen Airbus A320 auf dem Flughafen stationiert haben.

Nach der Wintersonne folgt die Aussicht auf den Sommer: Die deutsche Fluggesellschaft Condor wird die für den Winter 2026/27 geplante Stationierung des Airbus A320 am Flughafen Münster/Osnabrück verlängern und auch im Sommer 2027 vom FMO zu beliebten und auch neuen Destinationen starten.

Condor wird die für den Winterflugplan angekündigten Ziele Gran Canaria, Hurghada und Teneriffa auch in der Sommersaison bis einschließlich November 2027 weiterführen.

Hinzukommen ab Mai nächsten Jahres die Ziele Fuerteventura und Rhodos sowie Heraklion und Chania auf Kreta. Kreta ist die größte der griechischen Inseln und kann mit der Erweiterung der Condor bequem über zwei Flughäfen erreicht werden. Der Flughafen Chania steht zum ersten Mal auf dem Flugplan ab FMO.

Die Verbindung nach Palma de Mallorca wird auch weiterhin während der Sommersaison angeflogen, startet im kommenden Jahr bereits pünktlich zu den Osterferien ab Ende März. Damit beheimatet der FMO während der Sommersaison 2027 gleich zwei Flugzeuge der Condor.

Mit den Kanarischen Inseln und Ägypten im Winterprogramm und der Erweiterung für den Sommer in Richtung Griechenland und Spanien rundet Condor das ganzjährige Streckennetz ab FMO ab. Besonders Frühbucher profitieren von der zeitigen Freischaltung der Flüge für das kommende Jahr. Buchbar sind alle Verbindungen über Condor.com, online oder im Reisebüro – als „Nur-Flug-Angebot“ oder als Pauschalreise.